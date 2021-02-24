Саратовец захотел получить эротический массаж и остался без 108 тысяч рублей

В Кировский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 45-летний местный житель.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он нашел объявление в сети об услугах эротического массажа.

С ним связалась незнакомка и попросила перечислить 8 тыс. рублей.

После этого неизвестная сообщила, что платеж не прошел и попросила повторить операцию.

Потом ему позвонил мужчина и сказал, что средства зависли в кассе, что привело к сбою в системе. Для возврата нужно прийти к ближайшему банкомату и сделать ряд операций.

Перевод 84 тыс. рублей закончился завершением разговора.

Общая сумма ущерба составила 108 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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