В ПФР рассказали, как в Саратове женщинам можно выйти на пенсию раньше

Женщины могут выйти на пенсию раньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пенсионном фонде рассказали о порядке выхода на пенсию многодетных мам.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПФР области, сейчас мамы четырех детей могут выйти на пенсию в 56 лет, на полгода раньше остальных женщин.

А вот в 2023 году, с учетом того, что пенсионный возраст будет увеличен — уже на четыре года раньше остальных.

Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, а с пятью — сразу на десять, в 50 лет.

Чтобы получать пенсию досрочно, женщине необходимо воспитывать детей до 18 лет и иметь трудовой стаж не менее 15 лет. Индивидуальный пенсионный коэффициент должен быть не ниже 21 в 2021 году и не ниже 30 к 2025 году.

- Напомним, что периоды ухода за детьми до полутора лет засчитываются одному из родителей в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы (но не более шести лет стажа за всеми детьми). Кроме того, за эти так называемые нестраховые периоды устанавливаются пенсионные коэффициенты (за полтора года ухода за первым ребенком — 2,7 ИПК, за вторым — 5,4, за третьим и четвертым — по 8,1 ИПК), — отметили в Пенсионном фонде.

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