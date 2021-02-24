Названы самые популярные цвета автомобилей в Саратовской области

Эксперты выяснили, машины какого цвета предпочитают покупать жители Саратовской области.
В 2020 году большая доля приходилась на белый (19,91% от общего числа продаж), черный (17,62%), серебряный (17,22%).
Далее идет серый, синий, зеленый, красный, бежевый, коричневый.
Реже всего покупали голубые машины — на них приходится 1,79% от общего числа продаж.
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