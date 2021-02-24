Губернатор Радаев поручил взять на особый контроль работу автобусов из-за аномальных морозов

В Саратове и области наблюдаются аномальные морозы
Фото: Александр Уриевский
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил председателю регионального правительства Роману Бусаргину, министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву и руководителям районов взять работу общественного транспорта на особый контроль.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, из-за морозов ожидание транспорта не должно превышать установленных временных рамок.
В случае необходимости губернатор поручил увеличить количество автобусов на маршрутах.
Отметим, сейчас в Саратове столбик термометра показывает -24 градуса, а по ощущениям — -34 градуса.
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