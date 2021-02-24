В Саратове кошка помогла найти труп, пролежавший в доме три месяца

Тело мужчины пролежало в доме около трех месяцев Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Поливановка Ленинского района Саратова найден труп неизвестного мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено в одном из домов СНТ по 9-му Мало-Поливановскому тупику.

Владелец одной из дач 22 февраля приехал на свой участок и услышал, что в соседнем домике жалобно мяукает кошка. Он заглянул в окно веранды и увидел внутри тело мужчины.

Очевидец вызвал полицию, на место прибыли также сотрудники СК. Эксперт осмотрел труп — на вид ему около 45 лет, предположительно, смерть наступила около трех месяцев назад.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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