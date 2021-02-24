Установлена охранная зона у Крытого рынка

Здание саратовского Крытого рынка признано объектом культурного наследия.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по охране объектов культурного наследия, в связи с этим установлена охранная зона на улицах Чапаева, Люкшина, Дзержинского, Сакко и Ванцетти и проспекта Кирова.

Там нельзя строить здания, заниматься несанкционированной торговлей, устанавливать кондиционеры и антенны на фасадах домов и размещать мусоросборники.

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