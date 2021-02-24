Автобус Нижний Новгород — Саратов сломался в рейсе при морозе в 31 градус

Автобус сломался в Арзамасе

Минувшей ночью при выполнении рейса Нижний Новгород — Саратов сломался междугородний автобус. Пассажирам относительно повезло — поломка произошла при проезде города Арзамас, а не на трассе.

Как сообщили очевидцы в группе «Типичный Саратов» ВКонтакте, большинство пассажиров остались ночевать на вокзале, температура воздуха в ночь в Арзамасе достигла -31 градуса.

- Сегодня ночью сломался автобус Нижний Новгород — Саратов, перевозчик ИП Гула. Автобус на замену не приехал, его просто нет. Автобусы постоянно ломаются. Большое спасибо, что сломались не в поле, а в городе Арзамас, где есть теплый вокзал. На улице -31°. На момент 21:00 администрация саратовского автовокзала сообщила, что автобус приедет в 5-6 утра, который сейчас едет из Саратова в Нижний. Как собираются развозить людей — загадка, — сообщила пассажирка рейса Екатерина.

Она собирается требовать назад деньги за билеты.

Перевозчик ИП Гула Р. В. зарегистрирован в Саратове, в квартире дома №11 по улице Перспективная.

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