В Саратовской области зарегистрировано 206 случаев коронавируса

За сутки в Саратовской области выявлено 206 случаев коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области сегодня, 24 февраля, зарегистрировано еще 206 случаев коронавируса.

Общее количество зараженных составляет 48 704, а выздоровевших — 43 819. За сутки вылечились 234 человека.

Среди заболевших за сутки 12 детей до 18 лет и 98 старше 60.

Также из 206 инфицированных 66 человек с пневмонией, 127 — с признаками ОРВИ.

Каждый день число случаев коронавируса в Саратовской области снижается. Вчера, 23 февраля, зарегистрировано 210, позавчера — 212. А 21 февраля — 217 зараженных.

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