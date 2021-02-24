Пенсионерка с сыном сгорели в своем доме в селе Маянга

Тела матери и сына нашли на пепелище Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаковском районе на пожаре погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Пожар в селе Манга начался около трех часов ночи 24 февраля. Огонь охватил частный дом, где жили 86-летняя женщина и ее 59-летний сын.

Прибывшие по вызову соседей пожарные обнаружили под завалами дома тела мужчины и женщины. Ликвидация возгорания продолжается.

Установлено, что в доме имелось электричество и газ. Предположительно, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при работе электроприборов.

Пожар заметили соседи Фото: СУ СКР по Саратовской области

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