Володин: Найдены средства для предоставления квартир 29 многодетным семьям Саратовской области

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал, что найдены средства на решение жилищной проблемы для многодетных семей.

Как сообщили в своей группе сторонники Володина, теперь за счет этих денег будут выделены квартиры для 29 семей, которые стоят в очереди.

- Средства найдены, и у нас есть теперь возможность за счет этих ресурсов, они привлеченные и дополнительно поступили в бюджет, при этом с целевым назначением, для того чтобы 29 семьям были выделены квартиры и они были обеспечены жильем, — заявил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что задача властей в том, чтобы многодетная семья, встав в очередь на жилье, получала его в тот же год.

- Мы со следующего уже года можем выйти именно на такие обязательства, потому что накопившиеся долги погасим в этом году и войдем уже в ритмичную работу. Области будет легче решать эту задачу. Но и, конечно, надеюсь, что если так обеспечиваться будут многодетные семьи жильем, то и желающих стать многодетными родителями будет больше, — отметил Вячеслав Володин.

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