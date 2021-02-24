В Саратовской области открыли трассу на Озинки, проезд в Казахстан закрыт

Техника справилась с расчисткой дороги на Озинки, но не до конца
Открыта для проезда транспорта трасса Ершов — Озинки в Саратовской области. Ее закрыли еще днем 23 февраля из-за метели.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, открыта трасса до Озинок, но проехать через таможенный и пограничный пункт пропуска в Казахстан пока нельзя до особого распоряжения.
- Продлены временные ограничения движения транспорта на дороге от Озинок до Республики Казахстан, — уточнили в Госавтоинспекции.
Время снятия ограничений не обозначено.
Накануне о проблемах с проездом и замерзающих людях на трассе сообщили водители из Марксовского района Саратовской области.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.