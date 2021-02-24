В Саратовской области открыли трассу на Озинки, проезд в Казахстан закрыт

Техника справилась с расчисткой дороги на Озинки, но не до конца

Открыта для проезда транспорта трасса Ершов — Озинки в Саратовской области. Ее закрыли еще днем 23 февраля из-за метели.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, открыта трасса до Озинок, но проехать через таможенный и пограничный пункт пропуска в Казахстан пока нельзя до особого распоряжения.

- Продлены временные ограничения движения транспорта на дороге от Озинок до Республики Казахстан, — уточнили в Госавтоинспекции.

Время снятия ограничений не обозначено.

Накануне о проблемах с проездом и замерзающих людях на трассе сообщили водители из Марксовского района Саратовской области.

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