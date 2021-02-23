На заметенной трассе в Марксовском районе в автомобилях замерзают люди

Дорога заметена снегом. Кадр из видео vasilieva_00
Жительница Саратова опубликовала видеозапись заметенной снегом трассы.
Историю девушка под ником vasilieva_00 выложила в своем Instagram. Она сообщила, что находится в Марксовском районе, но движение по дороге крайне затруднено.
Автомобили застряли в Марксовском районе
- Позор! Дороги не чищены! Люди мерзнут в машинах! У многих кончается бензин! Звонили в экстренную службу, но никто так и не приехал! — сообщила девушка.
Напомним, в Саратовской области держатся сильные морозы, на дорогах гололедица и низовая метель. Трасса от Тамбова до Озинок перекрыта, ГИБДД просит автомобилистов не выезжать без крайней необходимости.
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