На заметенной трассе в Марксовском районе в автомобилях замерзают люди

Дорога заметена снегом. Кадр из видео vasilieva_00

Жительница Саратова опубликовала видеозапись заметенной снегом трассы.

Историю девушка под ником vasilieva_00 выложила в своем Instagram. Она сообщила, что находится в Марксовском районе, но движение по дороге крайне затруднено.

Автомобили застряли в Марксовском районе

- Позор! Дороги не чищены! Люди мерзнут в машинах! У многих кончается бензин! Звонили в экстренную службу, но никто так и не приехал! — сообщила девушка.

Напомним, в Саратовской области держатся сильные морозы, на дорогах гололедица и низовая метель. Трасса от Тамбова до Озинок перекрыта, ГИБДД просит автомобилистов не выезжать без крайней необходимости.

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