В Федоровском районе женщина зарезала сожителя при самообороне

В Федоровском районе Саратовской области 43-летнюю местную жительницу заподозрили в убийстве при самообороне.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения задержанной.

По версии следствия, днем 22 февраля в селе Семеновка женщина с 54-летним сожителем у нее дома распивали алкоголь.

Мужчина был недоволен тем, что она жалуется на него в полицию. Сожительница заявила, что никогда не доносила, но его это не убедило. Он начал бить ее по спине в область поясницы и не давал убежать.

Тогда дама схватила нож, но мужчину это не испугало. Он напомнил, что раньше уже убил человека и пригрозил, что такая же участь ждет и ее. Поэтому, когда он замахнулся, чтобы в очередной раз ударить, воткнула ему лезвие в грудь, а потом еще раз в голову.

Раненый скончался на месте, а женщина кинулась к соседу и обо всем рассказала.

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