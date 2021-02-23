Проезд по саратовской трассе до границы с Казахстаном закрыт до завтрашнего утра

Сегодня, 23 февраля, участок трассы А 298 Р-208 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан закрывали еще днем из-за морозов.

Об этом «КП-Саратов» сообщали в областном УГИБДД.

Эти ограничения продлены, проехать нельзя до 8:00 завтрашнего дня — 24 февраля.

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