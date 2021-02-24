Морозы и метель ожидаются в среду в Саратовской области

Сегодня, 24 февраля, в Саратовской области ожидаются сильные морозы.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, местами ожидается низовая метель с видимостью 500 метров и менее.

Ветер подует с севера и северо-запада, его порывы достигнут 5–10 м/с, местами — до 14 м/с.

Столбик термометра опустится до -18… -23 градусов.

Напомним, год назад в этот день было значительно теплее. Столбик термометра опускался всего до -14 градусов.

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