Морозы и метель ожидаются в среду в Саратовской области

Сегодня, 24 февраля, в Саратовской области ожидаются сильные морозы.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, местами ожидается низовая метель с видимостью 500 метров и менее.
Ветер подует с севера и северо-запада, его порывы достигнут 5–10 м/с, местами — до 14 м/с.
Столбик термометра опустится до -18… -23 градусов.
Напомним, год назад в этот день было значительно теплее. Столбик термометра опускался всего до -14 градусов.
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