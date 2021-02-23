Дмитрий Плеханов возложил цветы к мемориалу в Энгельсе в память о героях ВОВ

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Сегодня, 23 февраля, в Энгельсском районе Саратовской области состоялась Всероссийская акция «Защитим память героев». В мероприятии принял участие исполняющий полномочия секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

В этот день жители всей России почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятникам Победы.

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- Члены и сторонники партии из Энгельсского отделения приняли участие в акции и возложили цветы в память о подвиге наших дедов и прадедов, — отметил Дмитрий Плеханов.

Он возложил цветы к памятнику героям фронта и тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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