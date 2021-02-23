Такси и трамвай №10 столкнулись на Беговой в Саратове

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Сегодня, 23 февраля, на перекрестке улиц Беговой и Большой Садовой в Саратове произошло ДТП.

В паблике «Саратов Online» соцсети «ВКонтакте» местный житель Илья Самохвалов написал, что столкнулись трамвай №10 и машина такси марки Hyundai.

В доказательство он опубликовал снимок с места событий.

О пострадавших не сообщается.

Горожане в комментариях наперебой стали иронизировать над водителем легковушки, который по всей видимости хотел «проскочить» перед общественным транспортом, но у него ничего не получилось.

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