Четыре легковушки столкнулись в Хвалынском районе

Сегодня, 23 февраля примерно в 10:30, у поселка Возрождение в Хвалынском районе произошло массовое ДТП.

Как сообщает «ЧП-Саратов», столкнулись Kia, Lada, ВАЗ-2115 и Skoda. В ГИБДД области уточнили, что авария произошла на автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград Р-228.

В результате аварии никто не пострадал, участников столкновения сотрудники облспаса доставили до ближайшего пункта обогрева.

Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных погодных условиях на трассах - метели, морозе и гололедице - и просит избегать поездок.

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