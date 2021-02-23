Проезд на участке саратовской трассы закрыт из-за морозов

Сегодня, 23 февраля, с 12:30 ограничено движение на участке трассы А 298 Р-208 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан в Саратовской области.

Причина — низовая метель, порывы ветра, которые превышают 20 м/с, температура воздуха -35 градусов.

Проезд закрыт ориентировочно до 20:00.

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