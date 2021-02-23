Рецидивистка украла у жительницы Саратова 4,5 тысячи рублей

Полиция раскрыла кражу у 33-летней жительницы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 18:00 18 февраля до 17:30 19 февраля неизвестные сломали замок входной двери в ее комнату и унесли 4500 рублей.
Предполагаемую преступницу задержали,ей оказалась 43-летняя безработная рецидивистка.
Гражданка во всем призналась, на нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Выяснилось, что она уже потратила похищенные деньги.
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