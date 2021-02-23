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Общество

Двое женщин и мужчина в Саратовской области скончались от коронавируса

Всего в регионе из-за новой инфекции не стало 631 человека
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 февраля, стало известно о смерти еще троих жителей Саратовской области из-за коронавируса.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в минздраве региона.

Не стало 80-летней и 85-летней женщин с сахарным диабетом и коронарной патологией, 64-летнего мужчины с артериальной гипертензией, атеросклеротической болезнью сердца.

Общее число жертв новой инфекции достигло 631.

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