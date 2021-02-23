Валерий Радаев возложил цветы к Вечному Огню в День защитника Отечества

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Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества губернатор Саратовской области Валерий Радаев возложил цветы к Вечному Огню на Соколовой горе.
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Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, с ним были члены правительства региона, депутаты Саратовской областной думы, руководители правоохранительных структур.
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Глава региона отметил героические подвиги тех, кто зачастую ценой своей жизни защищал родную землю.
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