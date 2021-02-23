Дом на улице Мира полыхал в Красном Куте

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 22 февраля, в 9:58 два пожарных расчета выехали тушить двухквартирный жилой дом на улице Мира в Саратове.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, площадь возгорания составила 44 кв.м.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Полыхала кровля дома на площади в 10 кв.м., кровля пристройки на этой же площади и ее внутренняя отделка на площади в 24 кв.м.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Пламя ликвидировали.
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