Труп мужчины с ранами головы и груди обнаружен в селе под Саратовом

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Семеновка Федоровского района 22 февраля было обнаружено тело 54-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, организована доследственная проверка.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. В области груди слева и головы мужчины обнаружены ранения.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование, выясняется, кто мог причинить погибшему вред.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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