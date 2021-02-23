Жительница Аркадакского района осталась без 10 тыс рублей из желания вернуть пропавшую собаку

У жительницы Аркадакского района пропала собака.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, расстроенная гражданка разместила в соцсетях объявление с приметами животного и просьбой его вернуть. Она указала номер для связи.

Ей позвонил незнакомец и сообщил, что нашел питомца. Отдать его он готов, но только за вознаграждение — 10 тыс. рублей.

Девушка перевела ему указанную сумму, после чего их диалог оборвался.

Полиция напоминает гражданам о бдительности при общении с незнакомцами. Не стоит переводить деньги на незнакомые счета и совершать какие-либо операции через банкомат по указанию неизвестных.

О фактах мошенничества нужно незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 02.

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