Минтранс напомнил жителям Саратовской области о необходимости соблюдать масочный режим

С начала пандемии представители минтранса провели порядка 90 рейдов в общественном транспорте.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, было составлено 110 протоколов о правонарушениях.

Виновным по решению суда выносится предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей.

В Саратовской области постепенно снимают введенные из-за коронавируса ограничения. Однако режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 1 марта.

Гражданам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим до стабилизации обстановки.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, средство защиты нужно надевать в общественном транспорте, магазине, аптеке, лифте, такси, на парковках.

По окончанию смены и после каждого кругового рейса после высадки пассажиров транспорт должны проветривать, проводить влажную уборку и дезинфекцию. Если на предприятии есть специализированная мойка, санобработку можно провести там, если нет — силами водителей.

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