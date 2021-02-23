Полпред президента РФ в ПФО поздравил жителей Саратовской области с 23 февраля

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Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Саратовской области с Днем защитников Отечества, который празднуется 23 февраля.

- Это день, когда мы чествуем всех, кто посвятил себя воинской службе, и по праву гордимся мужеством, стойкостью и героизмом защитников Родины.

Проходят годы, сменяются эпохи, но самое главное, что остается с нами, – это память о тех, кто защищал Россию. Кто не щадил себя, чтобы принести мир и процветание нашей Родине. В этот день мы отдаем дань уважения и признательности ветеранам, тем, кто в суровые годы испытаний, рискуя жизнью, оставался верен Присяге, родной стране и народу.

Поколения новых защитников – солдат и офицеров, инженеров, конструкторов, испытателей – укрепляют боеспособность Российской Армии и Военно-Морского Флота, бережно хранят и приумножают священные традиции российского воинства: верность долгу и преданность Отечеству.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе на благо России, благополучия и спокойствия вашим семьям! — сообщается в поздравительном письме.

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