Еще 210 случаев коронавируса зарегистрировано в Саратовской области

На сегодняшнее утро, 23 февраля, в Саратовской области зафиксировано 210 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Большая часть приходится на Саратов — 99, 28 в Энгельсском районе, 23 в Балаковском, еще в 19 — 11 и менее.

Среди заболевших десяти не исполнилось и 14 лет, 85 человек старше 60 лет.

С пневмонией 70 пациентов, с признаками ОРВИ — 130, бессимптомно заражение протекает у десяти человек.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 48498 человек, выздоровели 43585, за сутки 245.

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