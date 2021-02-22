В промзоне на Автокомбинатовской горел ангар

В Ленинском районе Саратова вечером 22 февраля горело предприятие.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов поступил в 21:25. Пожар начался в промзоне на Автокомбинатовской, 15.

Горело подсобное помещение в здании высотой 12 метров. Огонь охватил 50 кв. метров.

Пожар удалось потушить в 21:53. Обошлось без пострадавших.

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