День защитника Отечества в Саратове будет очень холодным

Днем 23 февраля в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи не прогнозируют существенных осадков, но из-за сильного северного ветра может разыграться низовая метель.
На дорогах гололедица.
В День защитника Отечества будет холодно, до -22... -27 градусов.
В прошлом году на праздник было намного теплее, до +3 градусов. Ветер дул с юга, шел мокрый снег и дождь.
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