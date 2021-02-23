День защитника Отечества в Саратове будет очень холодным

Днем 23 февраля в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи не прогнозируют существенных осадков, но из-за сильного северного ветра может разыграться низовая метель.

На дорогах гололедица.

В День защитника Отечества будет холодно, до -22... -27 градусов.

В прошлом году на праздник было намного теплее, до +3 градусов. Ветер дул с юга, шел мокрый снег и дождь.

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