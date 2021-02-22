Михаил Исаев заявил, что все ларьки у Крытого рынка будут снесены

Мэрия Саратова будет настаивать на полном сносе ларьков на площади Кирова и прилегающих улицах.

Об этом глава города Михаил Исаев заявил в рамках программы «Пять вопросов мэру» в группе «Типичный Саратов».

- Администрация придерживается принципа необходимости освобождения площади Кирова от ларьков и торговых объектов, — сказал он.

Сейчас с собственниками торговых павильонов ведутся переговоры, по некоторым материалы направлены в суд. Также Управление по охране объектов культурного наследия будет обращаться в Арбитражный суд, чтобы освободить охранную зону от нестационарных объектов. Напомним, ранее руководитель Управления Владимир Мухин отмечал, что возле Крытого рынка и цирка запрещено устанавливать какие-либо торговые павильоны.

По словам Михаила Исаева, вместе с собственниками ищется решение о дальнейшей деятельности.

- Но если не придем к общему решению, то будем настаивать на демонтаже, так же как это было на площади перед ДК «Россия» на 3-й Дачной, — сказал он.

На ситуацию с ларьками у Крытого рынка обращал внимание и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.