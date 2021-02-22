Мужчина приехал из Вольска в Саратов и умер на улице

Тело погибшего было найдено около общежития на СХИ Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова, возле общежития на СХИ, обнаружен труп человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мужчины увидел утром 22 февраля прохожий. Он вызвал полицию.

Начата доследственная проверка. Следователи установили, что на голове и лице погибшего имеются множественные кровоподтеки.

Личность погибшего установлена — это 43-летний уроженец Вольска.

По итогам проверки, которая позволит установить точную причину смерти, будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.