Николай Панков и Вячеслав Максюта испытали тренажеры Народного фитнес-парка в Саратове

Николай Панков опробовал тренажеры фитнес-парка в Юбилейном

Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 22 февраля, принял участие в открытой тренировке в Народном фитнес-парке.

Спортплощадка была открыта при поддержке общественника и саратовского силача Вячеслава Максюты в поселке Юбилейный. Николай Панков на своей странице в телеграм-канале «Пара слов» поделился впечатлениями.

- Уже говорил о строительстве ФОК открытого типа в поселке Юбилейный. Но это не единственный спортивный проект, который будет здесь реализован в этом году. С саратовским силачом, общественником Вячеславом Максютой создаем Народный фитнес-парк. Вместе с ФОКом и открытым спорткомплексом парк будет образовывать спортивный кластер, где можно будет заниматься почти всеми видами спорта.

В фитнес-парке установлены уже 11 тренажеров

Тренажерные площадки очень востребованы и профессиональными спортсменами, и теми, кто любит здоровый образ жизни. Они дают хорошую нагрузку. Сейчас и сам часто занимаюсь на тренажере — погода не всегда позволяет много ходить пешком.

На площадке у ФОК «Юбилейный» уже установлено 11 тренажеров. А всего планируется 37, на все группы мышц. Так предложили жители. Некоторые тренажеры испытал сегодня вместе с молодежью. Честно скажу, даже позавидовал — в нашей юности не было таких условий для тренировок. Тренажеры надежные, российского производства. Удобно регулировать нагрузку. Есть возможность для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подчеркну, это будет не бизнес-проект. Фитнес-парк должен стать доступным, открытым для всех. То есть, по-настоящему народным, — заявил Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.