«Волонтеры Победы»: саратовский депутат посетил ветеранов и вручил им подарки ко Дню защитника Отечества

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Депутат Саратовской областной думы («Единая Россия») Андрей Воробьев принял участие во Всероссийской акции «Волонтеры Победы». Она организована партией «Единая Россия».

Андрей Воробьев накануне Дня защитника Отечества посетил ветеранов. Он побывал в гостях у участников войны Григория Дмитриевича Новомлинова и Василия Федоровича Куприянова.

- Они оба перешагнули 90-летний рубеж и по-прежнему сохраняют бодрость духа и оптимизм. В качестве подарков вручил ветеранам мобильные телефоны — чтобы они всегда были на связи с родными и близкими. С наступающим праздником! Мирного неба над головой! — поздравил ветеранов Андрей Воробьев.

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