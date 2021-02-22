Сильный мороз до -38 градусов ударит ночью в Саратове

На Саратов надвигается сильный мороз Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного похолодания.

В ГУ МЧС региона предупредили читателей «КП-Саратов», что ночью и утром вплоть до среды 24 февраля столбик термометра будет опускаться до -35... -38 градусов.

Морозы накроют и областной центр. Здесь температура упадет сразу на 10 градусов и местами даже больше.

При этом усилится северный ветер, в порывах его скорость достигнет 20 м/с, начнется низовая метель, что значительно ухудшит видимость. На дорогах сохранится гололедица.

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