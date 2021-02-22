Роспотребнадзор изымает обувь из саратовских магазинов

Обувь без маркировки теперь под запретом Фото: Екатерина Семенова

Роспотребнадзор по Саратовской области в течение полугода проверил 26 обувных магазинов и торговых точек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в каждом из них были выявлены нарушения закона.

Речь идет об обязательной маркировки обуви, так как с 1 июля 2020 года продажа без кодов Data Matrix запрещена.

Из 2 042 пар обуви 262 (больше половины — иностранного производства) продавались с нарушениями. Общая сумма товара превысила 183 тыс. рублей. Продукция была арестована, протоколы направлены в суд. Сейчас по 13 делам вынесены решения — общая сумма штрафов составила 200 тыс. рублей, будут конфискованы 230 пар обуви.

- Наличие цифровой маркировки на товаре дает потребителям возможность при совершении покупки проследить движение товара от изготовителя до конечного продавца и убедиться, что обувь произведена законно, а ее качество соответствует заявленному, — сообщают в Роспотребнадзоре.

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