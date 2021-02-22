Пенсионерка из Калининска поверила в исцеление от всех болезней и отдала мошеннику более 400 тысяч рублей

Пожилая женщина отдала мошеннику свои сбережения Фото: Евгения ГУСЕВА

Пенсионерка из Калининского района Саратовской области поверила мошеннику, который пообещал ей полное исцеление.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 64-летняя женщина общалась с незнакомцем, который представился парапсихологом центра «Доверие» и пообещал излечить от всех болезней.

В течение февраля женщина общалась с мужчиной и четыре раза переводила ему деньги. Общая сумма составила 431,6 тыс. рублей.

Лишь 21 февраля пенсионерка догадалась, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Начата проверка.

ГУ МВД региона настоятельно рекомендует гражданам не доверять такого рода предложениям и проявлять бдительность при общении с незнакомцами.

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