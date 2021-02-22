Коронавирус убил еще трех жителей Саратовской области

Три человека умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области еще три человека скончались от коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, среди них двое мужчин и одна женщина.

Пострадавшие страдали хроническими сопутствующими патологиями:

- у 57-летнего мужчины был сахарный диабет и артериальная гипертензия,

- у 91-летнего атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных и мозговых сосудов,

- у 76-летней женщины тромбофлебит сосудов нижних конечностей, сердечная недостаточность, органическое заболевание головного мозга с выраженным когнитивным снижением.

Итого в регионе от коронавируса скончались уже 628 человек.

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