Михаил Исаев сообщил, где в Саратове есть общественные туалеты

Саратову необходимы общественные туалеты
Фото: Екатерина Семенова
Глава Саратова Михаил Исаев рассказал об общественных туалетах в центре города.
О такой насущной проблеме его спросили в рамках рубрики «Пять вопросов мэру» в группе «Типичный Саратов».
Михаил Исаев заявил, что в местах массового скопления людей действуют общественные стационарные туалеты, где можно справить нужду. Например, в Парке Победы на Соколовой горе, на набережной Космонавтов, в саду Липки, на площади Кирова.
Кроме того, проект реконструкции набережной предусматривает обустройство подобными объектами.
Михаил Исаев отметил, что развивать инфраструктуру в этом направлении необходимо, так как проблема для Саратова весьма актуальна.
- Были даны поручения, чтобы в проекты были обязательно включены такие места, общественные туалеты. И предложений, если мы говорим про инвесторов, собственников каких-то магазинов, учреждений, объектов, пока не последовало. Если они последуют, мы будем их рассматривать, — заявил он.
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