Мужчина сгорел в дачном домике в Петровске

В Петровске сгорел дачный домик, погиб человек
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Петровске Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла около восьми утра в понедельник, 22 февраля.
Очевидцы заметили, что горит дачный домик возле улицы Мичуринец-2. На место прибыли сотрудники МЧС, которые обнаружили под завалами обгоревшее тело человека.
Тело нашли пожарные
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи СК осмотрели труп и место происшествия. Следов насильственной смерти не выявлено. Личность погибшего пока не установлена.
Личность погибшего пока не установлена
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Известно, что дом не был подключен к электрическим и газовым сетям. Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Очевидцы заметили возгорание и вызвали МЧС
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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