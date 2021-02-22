Мужчина сгорел в дачном домике в Петровске

В Петровске сгорел дачный домик, погиб человек Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Петровске Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла около восьми утра в понедельник, 22 февраля.

Очевидцы заметили, что горит дачный домик возле улицы Мичуринец-2. На место прибыли сотрудники МЧС, которые обнаружили под завалами обгоревшее тело человека.

Тело нашли пожарные Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК осмотрели труп и место происшествия. Следов насильственной смерти не выявлено. Личность погибшего пока не установлена.

Личность погибшего пока не установлена Фото: СУ СКР по Саратовской области

Известно, что дом не был подключен к электрическим и газовым сетям. Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Очевидцы заметили возгорание и вызвали МЧС Фото: СУ СКР по Саратовской области

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