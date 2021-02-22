В Ивантеевке двое парней обокрали уехавшего на заработки односельчанина

В селе Ивантеевка Саратовской области двое молодых мужчин обокрали односельчанина, который уехал на заработки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в период с 13 по 21 февраля, когда 51-летний хозяин дома был в Москве.

Злоумышленники выдернули замок из двери дома на улице Партизанская и вытащили телевизор LG за 26,3 тыс. рублей.

Задержаны две жителя села Ивантеевка: 25-летний ранее судимый за кражу и 20-летний, который не имел проблем с законом.

Похищенное изъято, злоумышленники сознались.

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