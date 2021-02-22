За сутки коронавирус найден у 212 жителей Саратовской области

Коронавирус выявлен у 212 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области еще немного сократилась.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, на утро 22 февраля было зарегистрировано 212 случаев. А выздоровели 238 пациентов.

Больше половины заразившихся — 100 человек — это жители Саратова.

Среди новых инфицированных 19 несовершеннолетних и 83 человека старше 60 лет.

Всего с начала пандемии заболели 48 288 человек, выздоровели — 43 340.

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