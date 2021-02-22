Дома на трех улицах Заводского района остались без воды до вторника

Утром 22 февраля жители Заводского района Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО» КВС», авария случилась на коммуникациях у дома №14 по улице Томская.

Начаты восстановительные работы, которые продлятся, ориентировочно, до завтрашнего дня.

Вода отключена у жильцов домов по улицам: Томская, Пензенская и Кавказская.

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