В Саратове собака оказалась на улице сразу после операции

Собака оказалась на улице после операции. Фото телеграм-канала "На самом деле"
В Октябрьском районе Саратова волонтеры пытаются спасти собаку после операции.
Пес забрел в ресторан KFC неподалеку от СГТУ, на улице 2-я Садовая, чтобы согреться.
Собака одета в специальный фартук после хирургической операции. Так как на нет нет клипсы, которую прикрепляют стерилизованным бездомным животным, то зоозащитники предполагают, что у собаки есть хозяин.
- Кто потерял? — спрашивают волонтеры в соцсетях.
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