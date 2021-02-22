В понедельник в Саратове будет холодно

Понедельник, 22 февраля, в Саратовской области будет морозным.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, столбик термометра днем покажет -8... -13 градусов, в северных районах еще холоднее — до -18 градусов.

При этом весьма вероятен снег, местами вплоть до умеренного. Ожидается туман, изморозь, гололедица.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 14 м/с при порывах.

Погода в 2020 году в этот же день была совсем иной: также шел снег, но ветер дул слабо и было намного теплее, до +4 градусов.

В субботу в Саратове будет туманно (kp.ru)