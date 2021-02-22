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В селе Хвалынского района мужчину зарезали ударом в бедро

Следователи начали проверку
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Тело мужчины найдено в селе Елшанка

Тело мужчины найдено в селе Елшанка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Хвалынском районе Саратовской области найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 52-летнего местного жителя было найдено в частном доме села Елшанка 21 февраля.

Начата доследственная проверка. Эксперт обнаружил на левом бедре снаружи ранение.

Следователи начали првоерку

Следователи начали првоерку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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