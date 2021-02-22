В селе Хвалынского района мужчину зарезали ударом в бедро

Тело мужчины найдено в селе Елшанка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Хвалынском районе Саратовской области найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 52-летнего местного жителя было найдено в частном доме села Елшанка 21 февраля.
Начата доследственная проверка. Эксперт обнаружил на левом бедре снаружи ранение.
Следователи начали првоерку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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