В селе Хвалынского района мужчину зарезали ударом в бедро

Тело мужчины найдено в селе Елшанка Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Хвалынском районе Саратовской области найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 52-летнего местного жителя было найдено в частном доме села Елшанка 21 февраля.

Начата доследственная проверка. Эксперт обнаружил на левом бедре снаружи ранение.

Следователи начали првоерку Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.