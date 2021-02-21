Игрок «Автодора» Антон Квитковских хорошо дебютировал в сборной РФ

Антон Квитковских в сборной РФ. Кадр ТВ-трансляции матча

В игре отбора на Чемпионат Европы 21 февраля в Перми в матче сборных России и Эстонии дебютировал молодой воспитанник спортшколы саратовского «Автодора» и игрок основного состава команды 20-летний Антон Квитковских.

За несколько минут на площадке, которые доверил молодому игроку тренер сборной Андрей Базаревич, Антон успел забить трехочковый бросок, совершил несколько полезных действий в защите и быстро схватил пять фолов и покинул игру досрочно.

При этом своими силовыми действиями на площадке и точным дальним броском оставил хорошее впечатление у зрителей и комментаторов матча на федеральном канале.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.