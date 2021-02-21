На выходных в Саратовской области ожидаются аномальные морозы

ГУ МЧС по Саратовской области ссылаясь на данные Саратовского Гидрометцентра предупреждает об аномально-холодной погоде в период с 20 по 24 февраля.

В большинстве районов в ночные и утренние часы ожидаются морозы – с минимальной температурой воздуха -25...-30°, в северных районах -33°.

Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 9° и более.

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