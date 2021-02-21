В центре Саратова до вечера отключили воду

Днем 21 февраля в центре Саратова нет воды. Как уточнили в ООО «КВС», отключение связано с устранением аварии на водопроводе по адресу Большая Горная, 128.

Нет воды у жителей домов, которые расположены в квадрате улиц Соколовая - Комсомольская - Б.Горная - Мясницкая.

Устранить аварию и вернуть водоснабжение планируется ориентировочно к 20.00 сегодня, 21 февраля.

В это же время обещают восстановить водоснабжение жильцам1-го - 7-го НовоАвтобусных тупиков, где из-за аварии остановлен маршрут трамвая № 6.