Саратовские спортсмены Логинов и Мальков завоевали бронзовые награды на чемпионатах Мира и Европы

На Чемпионате Европы по бадминтону среди смешанных команд саратовец Владимир Мальков в составе российской сборной завоевал бронзовую медаль. В полуфинале россияне уступили сборной Франции. Мальков команде очков принести не смог, за что получил порцию критики от главного тренера Клавдии Майоровой.

- Мальков не выдержал физически завязавшейся игры – прокомментировала итог главный тренер сборной России (цитата по сайту Национальной федерации бадминтона России).

Накануне, 20 февраля, в словенской Поклюке на этапе ЧМ-2021 по биатлону, воспитанник саратовской спортшколы Александр Логинов в составе мужской эстафетной команды также выиграл бронзовую награду.

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